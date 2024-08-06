محافظ المنيا: تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء لخدمة المواطن أولا

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اليوم الثلاثاء، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة سمالوط، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين فى واحد من الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا تسهيلا على الراغبين فى التصالح دون معاناة.

وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين بشأن بطء الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، إلى جانب زيادة عدد طلبات التصالح بشكل مضاعف، مقارنة بعدد اللجان المقررة بالطلبات، موجهاً رئيس المركز بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبى التصالح مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مشددا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.

كما وجه اللواء "كدوانى" بتخصيص شباك لتلقى الطلبات بالمركز التكنولوجي وتوفير أماكن لانتظار المواطنين، مناشداً بسرعة استثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه كاملة بما يحقق المنفعة العامة للمواطن والدولة على حد سواء وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

رافق المحافظ، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، ومسئولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ