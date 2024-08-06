ضبط 170 مخالفة خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن ضبط 170 مخالفة خلال حملات تموينية بمركز أبوقرقاص بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين والوحدة المحلية وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون وردع كافة الممارسات الاحتكارية.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات، إلى جانب تكثيف الحملات التموينية على محطات الوقود لمتابعة المخزون وضمان توفره بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

وفى هذا الإطار، قال المهندس عبد الباسط وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بنطاق مركز أبوقرقاص بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 89 مخالفة فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن – تجميع دقيق بلدى مدعم - تصرف فى دقيق بلدى مدعم - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم الإعلان عن لوحة التعليمات – عدم نظافة أدوات العجين – عدم إعطاء بون صرف - عدم وجود سجل الزيارات)، و69 مخالفة فى منافذ صرف السلع التموينية (غلق بدون عذر – عدم الإعلان عن المقررات التموينية)، و12 مخالفة فى مجال الأسواق (عدم الإعلان عن أسعار السلع – عدم وجود شهادة صحية – منتهى الصلاحية ) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.