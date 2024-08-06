محافظ الإسماعيلية يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

الإسماعيلية -صبرى غانم

تقدم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالتهنئة للطالب محمد هاني سعيد، بمدرسة الطائف الرسمية للغات "إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية"، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية (الشعبة العلمية – رياضيات) بالثانوية العامة بمجموع درجات 405.

كما تقدم محافظ الإسماعيلية بتهنئة مماثلة للطالب علي أحمد حسن، بمدرسة هيئة قناة السويس للغات "إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية"، الحاصل علي المركز العاشر على مستوى الجمهورية (الشعبة العلمية – رياضيات) بالثانوية العامة بمجموع درجات 403.

وأشاد "أكرم" بمجهود الطالبان وتميزهم، متمنيًا لهما مزيدًا من النجاح والتوفيق في المرحلة الجامعية، وأن يكونا واجهة مشرفة دائمًا لمحافظة الإسماعيلية.

كذلك تقدم محافظ الإسماعيلية، بالتهنئة لكافة طلاب الثانوية العامة الناجحين بالمحافظة، مشيدًا بمجهود أولياء الأمور الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل راحة ونجاح أبنائهم.

