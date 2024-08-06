اليوم السابع
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كيف تسهم مخصصات الصحة والتعليم بدعم التنمية الاقتصادية فى برنامج بنكنوت مع أحمد يعقوب

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 09:55 ص
كيف تسهم مخصصات الصحة والتعليم بدعم التنمية الاقتصادية فى برنامج بنكنوت مع أحمد يعقوب الإعلامى أحمد يعقوب
كتبت ريهام الباشا

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يناقش برنامج بنكنوت، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، كيف تسهم مخصصات الصحة والتعليم فى دعم التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال استضافة خبراء ومتخصصين.

ويُذاع برنامج بنكنوت على إذاعة "نغم إف إم"، من الساعة 12 ظهرًا وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك للموسم الـ8 على التوالى، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع" والإذاعية ميرا العامرى، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى.







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مخصصات التعليم

اخبار البنوك




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