عماد حمدى: صناعة الكيماويات والأسمدة قادرة على مضاعفة الصادرات المصرية

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس عماد حمدى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن صناعة الكيماويات بما فيها الأسمدة قادرة على مضاعفة الصادرات المصرية، وبالتالي الوصول إلي المعدلات المطلوبة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار.

أضاف حمدى لـ"اليوم السابع" إن زيادة الصادرات يرتبط بتوطين صناعة الكيماويات، وإدخال صناعات جديدة بديلا عن الاستيراد، علاوة على التوسع في الصناعات القائمة من خلال زيادة الطاقات وضخ استثمارات فيها ، بما يساهم في خفض الطلب على العملة الصعبة من جانب وزيادة الصادرات من جانب أخر .

أوضح إنه يدعو مبادرة تنمية وتوطين الصناعة "إبدأ" إلى الاتجاه نحو الاستثمار والشراكات في مصانع الأسمدة، وهى صناعة يمكن تصدير 100% من إنتاجها للخارج، بخلاف احتياج القطاع الزراعي لها بشكل أساسي ، لافتا إنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مصنع سماد طلخا " شركة الدلتا للاسمدة " بالدقهلية عبر تحديث وتطوير المصانع لإنتاج النترات والأمونيا واليوريا .