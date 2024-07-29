القابضة الكيماوية: اختيار منطقة لإنشاء مزرعة رياح أول مصنع أمونيا خضراء بالسويس

كتب عبد الحليم سالم

كشف مصدر بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية إنه تم اختيار قطعة أرض في الزعفرانة لتدشين محطة رياح لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لأول مصنع أمونيا خضراء بشركة النصر للأسمدة بالسويس وشركة بنشمارك باور .

أضاف المصدر لـ"اليوم السابع" انه سيتم خلال أيام عقد لقاء مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، للانتهاء من تخصيص قطعة الأرض للمشروع والذى تأخر نتيجة ذلك، وبالتالى تكون هذه أخر مرحلة في إتمام التنفيذ للمشروع المخصص للتصدير للخارج.



‏وكشف المصدر أن محطة دورات الرياح، لتوفير الطاقة الكهربائية ستتم على نفقة المستثمر، وفق الاتفاق مع القابضة الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، بحيث يكون المشروع المتكامل بداية من إنتاج الطاقة النظيفة من دوارات الرياح حتى إنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر وتصديره إلى الخارج.



وسبق توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر للأسمدة وشركة بنشمارك لإنشاء مصنع أمونيا خضراء على أرض شركة النصر بمساحة 470 ألف متر بنظام حق الانتفاع، مع إنشاء خط من المصانع إلى ميناء الأدبية بطول حوالي 10 كم لتصدير الأمونيا المنتجة إلى الأسواق الخارجية بتكلفة تصل لنحو 700 مليون دولار.



وسينتج مشروع الأمونيا الخضراء نحو 1000 طن أمونيا خضراء يوميا، ويتم التصدير عبر خط الأمونيا والذي يصل طوله إلى 9.5 كم وصولا إلى ميناء السويس.