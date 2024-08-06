سعر الذهب فى مصر الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 3355 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تستهل أسعار الذهب فى مصر تعاملات، اليوم الثلاثاء، على تسجيل مستويات 3355 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر بدون مصنعية وذلك وسط ارتفاع سعر الذهب العالمي قرب 2400 دولار.

أسعار الذهب فى مصر..

عيار 24 يسجل 3837 جنيها.

عيار 21 يسجل 3355 جنيها.

عيار 18 يسجل 2876 جنيها.

الجنيه الذهب 26840 جنيها.

البورصات العالمية

تواصل البورصات العالمية نزيف الخسائر مع بداية التداولات الأسبوعية، بقيادة البورصة الأميركية التي بدأت موجة الهبوط الكبير في ختام جلسات الأسبوع المنقضى، بخسائر هي الأعنف منذ جائحة فيروس كورونا، ليبدأ الأسبوع على تراجعات جماعية الأسواق وعلى رأسها السوق الياباني وكذلك الأسواق الآسيوية وبعض الأسواق العربية وعلى رأسها البورصة المصرية والبورصة السعودية.

وأعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2024 ليصل إلى 14.4 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 16% عن الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 17.1 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري عند 13.2 طن ذهب.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الثاني من العام سجل 6.8 طن لترتفع بنسبة 2% عن مشتريات الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل 6.7 طن، بينما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من 2024 عند 8 طن.