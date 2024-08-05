الذهب العالمى يتراجع بفعل هبوط البورصات والأوقية تخسر 0.6%

كتب إسلام سعيد

الذهب يستمر في الانخفاض لليوم الثالث على التوالي وذلك في ظل عمليات البيع لجني الأرباح، ولكن بشكل عام تظل التداول داخل نطاق يمنع أسعار الذهب من الهبوط بشكل كبير بسبب بقاء الطلب على الملاذ الآمن قائم في الأسواق بشكل كبير.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.6% ليتداول وقت كتابة التقرير عند 2427 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2441 دولار للأونصة وكان قد سجل اعلى مستوى عند 2458 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2413 دولار للأونصة.



هناك بعض عمليات جني الأرباح تحدث في الذهب في الوقت الذي يحاول فيه المتداولين في الأسواق قياس مدى عدوانية البنك الاحتياطي الفيدرالي التي قد نشهدها في سبتمبر فيما يتعلق بحجم خفض أسعار الفائدة.



الأسواق المالية العالمية في حالة من التقلب الحاد بشأن التوقعات الاقتصادية الخاصة بالاقتصاد الأمريكي، خاصة بعد تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي عن شهر يوليو الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وأظهرت تراجع في أعداد الوظائف الكبير وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات.



بيانات الوظائف الضعيفة إلى جانب تراجع أداء القطاع الصناعي زاد من المخاوف في الأسواق أن الاقتصاد الأمريكي قد يتعرض إلى الركود الاقتصادي، وهو ما تسبب في حالة من العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية نتج عنها عمليات بيع موسعة في الأسهم العالمية.



النتيجة كانت انتقال الاستثمارات التي خرجت من أسواق الأسهم إلى أسواق السندات الحكومية، وهو ما دفع العائد على السندات الحكومية إلى التراجع بشكل كبير بسبب تزايد الأقبال على شرائها، إلا أن الذهب فشل في الاستفادة من تراجع العائد الذي يعد أمر إيجابي بالنسبة للذهب، وذلك بسبب عزوف المستثمرين عن تجديد صفقات الشراء على الذهب خلال الفترة الحالية



