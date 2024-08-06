رئيس جامعة قناة السويس يشهد اجتماع مراجعة نظام إدارة الجودة

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اجتماعاً لمراجعة نظام إدارة الجودة اليوم الثلاثاء وذلك بقاعة مجلس الجامعة .

وخلال الاجتماع، استعرض "مندور" كافة المستجدات والإنجازات التي حققتها الجامعة خلال العام الماضي، مشيراً إلى تحسينات كبيرة في مجالات البنية التحتية، اللوائح، والإعتماد.

كما طالب "مندور" المديرين العموم بتأهيل كوادر بشرية ذات كفاءة عالية لتولي المناصب القيادية.

مقدماً الشكر لأعضاء الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم على تعاونهم المثمر مع الجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل حالياً على تحقيق شهادة الأيزو 21001 للمؤسسات التعليمية وتطبيقها على 5 كليات وإدارة الجامعة، موضحاً أنه تم إتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الغاية من خلال عقد ورش عمل استهدفت 300 متدرب من أعضاء هيئة التدريس والإداريين في الكليات المعنية والجهاز الإداري للجامعة.

شهد الاجتماع كل من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشريف فاروق أمين عام الجامعة، والدكتور حمدي عطا الله مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور مهندس استشاري عبده سعد الدين مصطفى مدير عام الشركة العربية للاستثمارات الهندسية والنظم، والدكتور محمد أمين محمد، والمهندس عاطف سعد استشاري الشركة العربية للاستثمارات الهندسية والنظم، بالإضافة إلى مديري العموم بالإدارة العامة للجامعة، و ياسر رجب عطية المشرف على نظام إدارة جودة الهيكل الإداري، و رانيا أحمد أحمد مسئول الوثائق والبيانات، و أشرف محمد أحمد مسئول مراجعة الإدارة.

كما استعرض الدكتور ناصر مندور تقريراً تفصيلياً حول الإنجازات التي حققتها الجامعة مؤخراً، حيث تم الانتهاء من إنشاء مبنى العيادات الخارجية في المستشفى الجامعي والذي يضم 72 عيادة، وتم افتتاح مركز طب الأسرة ومركز الأورام بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل، كما يتم العمل حالياً على إنشاء مجمع المستشفيات التخصصية، الذي بدأ بإنشاء مستشفى طب الأطفال.

وأشار "مندور" إلى عملية التطوير الشامل للبنية التحتية لكليات جامعة قناة السويس، واصفاً إياها بالتحدي الأكبر والأهم. حيث تم الانتهاء من مبنيي كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الألسن، ويجري العمل على مبنى كلية الهندسة، كما تم تحسين كفاءة الكليات التي تقدمت للإعتماد هذا العام وهي:

الزراعة، العلوم، طب الأسنان، والصيدلة، مع تطوير قاعة مجلس الكلية، ومكتبة كلية التربية. وتم إضافة مبنى جديد متكامل الخدمات بالمدينة الجامعية للطالبات، فضلاً عن قرب الانتهاء من مبنى الاختبارات الإلكترونية الذي يضم 3500 جهاز كمبيوتر. كما تم اعتماد برنامجين بكلية التربية وبرنامجين بكلية العلوم، وتجديد اعتماد كلية الطب البيطري والتمريض، واعتماد المعمل المركزي بكلية العلوم.

وأضاف الدكتور ناصر مندور أنه تم استقدام أجهزة ومعدات من الصين للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بما يتعدى 500 مليون جنيه، معلناً عن قرب افتتاح العيادات الخارجية لكلية العلاج الطبيعي دعماً لأهالي إقليم القناة وسيناء.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ما تم إنجازه بقطاع التعليم والطلاب من استحداث برامج جديدة تواكب تطورات سوق العمل، إلى جانب تدشين المركز الجامعي للتطوير المهني بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، والذي قدم خدماته لأكثر من 1600 طالب وطالبة خلال عامه الأول، وأفاد أن الجامعة تضم 44800 طالب وطالبة، وتستقبل حوالي 12 ألف طالب وطالبة كل عام، مشيراً إلى الخدمات المتميزة التي يقدمها مركز ذوي الإعاقة، والذي يخدم 320 طالباً وطالبة من ذوي الهمم، كما تم إجراء الاختبارات الإلكترونية هذا العام لأكثر من 250 مقرر دراسي، وتم الانتهاء من رصد وإعلان نتائج جميع الفرق الدراسية بالجامعة مع انتهاء شهر يوليو المنقضي، وتوفر الجامعة أيضاً نظم السداد الإلكتروني للمصروفات والتقديم الإلكتروني للمدن الجامعية، مع تقديم خدمات التنسيق للطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية العامة، إلى جانب تقديم حزمة متميزة من الأنشطة الطلابية.

ومن جانبه عرض الدكتور حمدي عطا الله موقف توصيات مراجعة الإدارة السابقة، والتغيرات في العوامل الداخلية والخارجية ذات العلاقة بنظام إدارة الجودة، بما في ذلك نتائج تحليل رضا العميل، وفاعلية الإجراءات المتخذة للتصدي للمخاطر والفرص، وفرص التحسين، وموقف إنجاز أهداف الجودة، وأداء العمليات ومدى مطابقة الخدمات، وموقف المراقبة والقياس.

كما قدم مسؤولو المراجعة الداخلية عرضاً لحالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية، ونتائج المراجعات الداخلية.

وتطرق مدير عام المشتريات إلى عرض أداء الموردين الخارجيين، فيما أوضح مدير عام الشؤون المالية مدى كفاءة الموارد،أوضحت مدير عام مكتب رئيس الجامعة موقف شكاوى الأطراف المهتمة بنظام إدارة الجودة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التزام جامعة قناة السويس بتحقيق أعلى معايير الجودة والتطوير المستمر.









