خفر السواحل اليونانى: إنقاذ 75 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحل بيلوس

أثينا (أ ش أ)

أعلن خفر السواحل اليونانى إنقاذ 75 مهاجرا غير شرعى فى منطقة شهدت العام الماضى واحدة من أسوأ حوادث غرق قوارب المهاجرين فى البحر الأبيض المتوسط، والتى خلفت مئات القتلى.

وقال خفر السواحل اليوناني - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن الأشخاص الذين تم إنقاذهم كانوا على متن قارب شراعي جنوب غرب مدينة بيلوس الساحلية في "ميسينيا" بمقاطعة كينتريكي إلادا في اليونان.

يذكر أنه في شهر يونيو عام 2023، غرق قارب جنوب غرب بيلوس واشارت التقديرات إلى أنه كان هناك أكثر من 750 شخصا على متنه وأن أكثر من 600 منهم لقوا حتفهم بينما نجا 104 أشخاص.

