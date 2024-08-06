البحرية الفرنسية تتمكن من إنقاذ 74 مهاجرا قبالة سواحل جرافيلين

باريس (أ ش أ)

تمكنت البحرية الفرنسية من إنقاذ 74 مهاجرا كانوا على متن مركب ويواجهون صعوبات قبالة سواحل جرافيلين (شمالا).

وذكرت البحرية الفرنسية - فى بيان نقلته قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أنه بعد تلقي بلاغ عن مغادرة القارب الذي كان يقل المهاجرين، قام مركز "جري ني" الإقليمي للمراقبة والإنقاذ العملياتي (كروس) بإرسال زورق تابع للبحرية الفرنسية للتحقق من وضع المهاجرين والتأكد من أن القارب ليس في وضع صعب، وعند اقترابه بعد تحديد موقعه، لاحظ زورق الدورية أن الأخير لا يرغب في التوقف ويواصل طريقه.

وأضاف البيان أنه تم توصيل المهاجرين إلى رصيف ميناء كاليه الفرنسى (با دو كاليه) وتم الاعتناء بهم من قبل خدمات الطوارئ وكذلك شرطة الحدود.

