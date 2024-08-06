جدول الرحلات الأوروبية السياحية بمطار مرسى علم الدولى.. اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 22 رحلة طيران دولية، من بين 153 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبل.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 22 رحلة طيران، بينها 10 رحلات من دولة بولندا، ورحلتين من التشيك، و4 رحلات من ألمانيا، 3 من إيطاليا، ورحلة من كل من هواندا وبلجيكا ، ورحلة داخلية .

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة 153 رحلة طيران من 14 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.