اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 12:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

انتهاء استعدادات استقبال 2873 طالبا بالابتدائية والإعدادية دور ثانى أزهر

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 11:53 ص
انتهاء استعدادات استقبال 2873 طالبا بالابتدائية والإعدادية دور ثانى أزهر الدكتور عبدالناصر شهاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور عبد الناصر شهاوى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أن المنطقة الأزهرية، استعدت لامتحانات الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية، والمقرر لها غداُ الأربعاء، الموافق 7 أغسطس الجارى، وتنتهى يوم الأربعاء 14 أغسطس 2024.

وأضاف شهاوى، أنه وجه بتوفير كافة مستلزمات رؤساء لجان الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2023 - 2024، وذلك خلال تواجدهم بديوان عام المنطقة، لاستلام كافة متعلقات اللجان، والتأكيد على أهمية اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات والتعليمات اللازمة للامتحانات، وجاهزية جميع اللجان.

ووجه رئيس المنطقة، باتباع كافة التعليمات الواردة بشأن امتحانات الشهادتين، والالتزام بكافة الضوابط والمعايير المُنظمة لأعمال الامتحانات، وضرورة الاهتمام بالطلاب، مشيرًا إلى أن عدد من لهم حق دخول الدور الثانى بالشهادة الابتدائية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية 1074 طالبا وطالبة، موزعين على 24 لجنة، بينما الإعدادية 1799 طالبا وطالبة، موزعين على 15 لجنة على مستوى المنطقة.







كفر الشيخ

امتحانات الدور الثاني

منطقة أزهرية

شهادة ابتدائية

شهادة اعدادية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة