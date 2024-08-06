انتهاء استعدادات استقبال 2873 طالبا بالابتدائية والإعدادية دور ثانى أزهر

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور عبد الناصر شهاوى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أن المنطقة الأزهرية، استعدت لامتحانات الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية، والمقرر لها غداُ الأربعاء، الموافق 7 أغسطس الجارى، وتنتهى يوم الأربعاء 14 أغسطس 2024.

وأضاف شهاوى، أنه وجه بتوفير كافة مستلزمات رؤساء لجان الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2023 - 2024، وذلك خلال تواجدهم بديوان عام المنطقة، لاستلام كافة متعلقات اللجان، والتأكيد على أهمية اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات والتعليمات اللازمة للامتحانات، وجاهزية جميع اللجان.

ووجه رئيس المنطقة، باتباع كافة التعليمات الواردة بشأن امتحانات الشهادتين، والالتزام بكافة الضوابط والمعايير المُنظمة لأعمال الامتحانات، وضرورة الاهتمام بالطلاب، مشيرًا إلى أن عدد من لهم حق دخول الدور الثانى بالشهادة الابتدائية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية 1074 طالبا وطالبة، موزعين على 24 لجنة، بينما الإعدادية 1799 طالبا وطالبة، موزعين على 15 لجنة على مستوى المنطقة.