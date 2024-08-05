اليوم السابع
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نقل الكهرباء توقع عقد توريد مهمات لمحطة محولات توشكى

الإثنين، 05 أغسطس 2024 11:04 ص
نقل الكهرباء توقع عقد توريد مهمات لمحطة محولات توشكى جانب من التوقيع
كتبت رحمة رمضان

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وقع المهندس صلاح عزت القائم بأعمال رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد تصنيع وتوريد واختبار مهمات للخطوط الهوائيه المزدوجه جهد 66 لربط محطات محولات الروافع وتوشكي 5 وWPS3 ومزارع بني سويف بالشبكة القومية الموحدة لتغذية الاحمال الخاصة بهم مع الشركة العربية للصناعات الحديدية - السويدي ( ASF ).

وحضر التوقيع  العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات ورئيس قطاعات المشروعات، وذلك في إطار خطة الشركة المصريه لنقل الكهرباء لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء واستقرار التغذيه.


 







الكهرباء

الشركة القابضة لكهرباء مصر

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

توشكى




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