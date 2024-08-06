اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 01:09 ص
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الكنيسة تعلن استمرار قبول التقديم لمعهد "ديديموس" بالمحرق حتى 13 سبتمبر

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 01:00 ص
الكنيسة تعلن استمرار قبول التقديم لمعهد "ديديموس" بالمحرق حتى 13 سبتمبر التقديم لمعهد "ديديموس" بالمحرق
كتب ـ محمد الأحمدى

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أعلنت إدارة معهد القديس ديديموس للمرتلين بدير المحرق التابع للكنيسة الأرثوذكسية، بالقوصية، أسيوط، عن استمرار التقديم للعام الدراسي 2024 - 2025 للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع استثناء المكفوفين، والتى بدأت اعتبارًا من أول أغسطس الجارى.

واشترطت إدارة المعهد ألا يقل سن المتقدم للالتحاق عن 15 سنة وألا يزيد عن 24 سنة، مع تقديمه خطاب تزكية من الأب مطران أو أسقف الإيبارشية التابع لها، إلى جانب اجتياز الاختبار الشخصى الخاص بالقدرات الصوتية والنطق السليم، وألا يكون مفصولًا من معاهد مماثلة.

ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الالتحاق حتى يوم 13 سبتمبر المقبل.

التقديم لمعهد "ديديموس" بالمحرق
التقديم لمعهد "ديديموس" بالمحرق

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

معهد ديديموس

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