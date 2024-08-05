تعرف على ذكريات البابا شنودة الثالث مع الثانوية العامة

كتب: محمد الأحمدى

ساعات قليلة تفصلنا عن نتائج امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وسط أجواء صعبة لعدد كبير من أولياء الأمور والطلاب الذين ينتظرون تحديد مستوياتهم التعليمية، وبالعودة للتاريخ نجد أن هناك الكثير من المشاهير روت ذكرياتها مع الثانوية العامة في الماضى ومن أشهرهم بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 وجه فى إحدى عظاته نصائح إلى طلاب الثانوية خلال تسعينات القرن الماضى، جاء فيها " خدوا بالكم من ورقة الأسئلة وأفهموا الأسئلة كويس جدا وشوفوا إيه المطلوب بالظبط وأفهموا السؤال كويس وجمعوا كل معلوماتكم".

واستعرض البابا شنودة ذكرياته مع الثانوية العامة قائلا "على أيامنا الثانوية العامة كان اسمها التوجيهية أنا نجحت فى الثانوية العامة سنة 1942 وكنت بطلع الأول فى المدرسة وكنت بمسك ورقة الأسئلة بعد الامتحان وأقدر لنفسى الدرجات فأصبحت بالخبرة أقدر لنفسى التقديرات وأنا فى اللجنة وليس بعد الخروج من اللجنة وليست الشطارة الإسراع فى الخروج خليك أخر واحد يقعد في اللجنة وكنت أول ما أجاوب أجاوب الأسئلة الخفيفة فى الأول وإن كان فيه سؤال فيه كذا نقطة جاوب النقطة السهلة فى الأول والصعبة بعدين".