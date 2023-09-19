الكنيسة تعلن بدء العام الدراسي بإكليريكية المحرق ومعهد ديديموس

كتب: محمد الأحمدى

نظمت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق بأسيوط، أمس، حفل افتتاح العام الدراسي بالكلية وبمعهد القديس ديديموس للمرتلين بالدير ذاته، وبحضور صاحبي النيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص.

وبدأ الحفل بصلاة القداس الإلهي، وألقى نيافة الأنبا فيلوباتير كلمة ترحيب بالطلبة الجدد، ورتل الطلبة خلال الاحتفال شعار الكلية، كما شارك في الحفل أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمعهد.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصليب 27 سبتمبر الجارى، حيث يعتبر أحد الأعياد السيدية الصغرى ويستمر لمدة 3 أيام، ويأتى تذكار واقعة عودة الصليب المقدس على يد القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، والتى رفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة حسب الاعتقاد المسيحى.

وتحتفل الكنيسة مرتين في العام بعيد الصليب، حيث تعود قصة الاحتفال بالصليب فى المرة الأولى عام 326 م، على يد الملكة القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، عند زيارتها لأورشليم وسألت عن مكان الصليب ولكن لم يُعلمها به أحد، فأخذت شيخًا من اليهود، وضيقت عليه بالجوع والعطش، حتى اضطر إلى الإرشاد عن المكان الذى يُحتمل وجود الصليب فيه بكيمان الجلجثة‪.‬

وأشارت بتنظيف الجلجلة، فعثرت على 3 صلبان، ولما لم يعرفوا الصليب الذى صلب عليه السيد المسيح أحضروا ميتًا ووضعوا عليه أحد الصلبان فلم يقم، وكذا عملوا في الآخر، ولكنهم عندما وضعوا على الميت الصليب الثالث قام لوقته، وأرسلت جزءًا منه إلى ابنها قسطنطين مع المسامير، وأسرعت في تشييد الكنائس المذكورة في اليوم السابع عشر‪.