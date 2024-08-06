الرابع أدبى بالثانوية العامة من الإسكندرية: الحمد لله ربنا كرمنى والفضل لوالدىّ

الإسكندرية أحمد الزغبى

أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا من منزل الطالب إياد عادل الرابع أدبي علي الجمهورية بالثانوية العامة من محافظة الإسكندرية ورصد فرحة اسرته بعد نجاحه بتفوق.

وقال الطالب لـ"اليوم السابع"، إنه كان متوترا قبل ظهور النتيجة وفجأة تلقى اتصالا بعلمه بافوقه وحصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية أدبى وسادت الفرحة بين أسرته خاصة أنه اجتهد وشهد أوقاتا صعبة وتركيز أثناء العام الدراسي.

وأضاف أنه كان طوال حياته الدراسية حصل على العديد من شهادات التقدير والمراكز المختلفة، منها الثالث على مستوى المدرسة وكان يتوقع تفوقه فى الدراسة والمرحلة الثانوية.

وأشار إلى أن أسرته كان لها فضل كبير فى تفوقه بتوفير المناخ الملائم له اثناء الدراسة، مؤكدا انه يريد أن يلتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فهى حلمه منذ سنوات وسيحققه.

أما عن امتحانات الثانوية العامة، قال إنه ركز فى عدد من المواد العامة وهما اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا وحقق فيها أعلى الدرجات .

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل

يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024