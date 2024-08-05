خامس الجمهورية فى الثانوية العامة: فرحتى لا توصف وكلل الله تعبه بالنجاح.. فيديو

الغربية مصطفى عادل

أجرى"اليوم السابع" بثا مباشرا من منزل الخامس علي الثانوية العامة الطالب زياد مصطفي رضوان ابن الغربية ، الحاصل علي 402.5 درجة ورصد فرحة الأسرة من داخل منزله .

وأكد الطالب لـ"اليوم السابع"، أن فرحته بالنتيجة لا توصف، خاصة وعلم بالنتيجة وهو يتابع التليفزيون مع شقيقه الأصغر، وأوضح أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص يبلغه بأنه الخامس مكرر وظن انها خدعه منه حتي تأكد وشاهد اسمه بين الأوائل.

وأشار الى أن والدته كانت نائمة ودخل غرفتها وأبلغها بالنتيجة واستيقظت من النوم في حالة هلع وفرحة من صدمة الخبر، وقامت بالاتصال بوالده.

وأوضح أن والده صيدلي ووالدته صيدلانيه، وابلغ والده بالنتيجة الذي حضر للمنزل مسرعا للاحتفال معه، وأكد أنه اجتهد كثيرا طوال السنة وكلل الله تعبه بالنجاح، مؤكدا أن فرحته لا توصف.

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل



يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024



