اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الجزائرى يعين مديرا لحملته فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 02:10 ص
الرئيس الجزائرى يعين مديرا لحملته فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تبون
أ ش أ

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عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي سيخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في ٧ سبتمبر المقبل كمرشح حر، إبراهيم مراد مديرًا لحملته الانتخابية.


كان إبراهيم مراد يتولى منصب وسيط الجمهورية، وهي هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات الحكومية، وتتولى تلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها والفصل فيها، وذلك قبل أن يشغل منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الحكومة الحالية.


وتنطلق الحملة الانتخابية للمرشحين الثلاثة، وهم عبد المجيد تبون ويوسف أوشيش وعبد العالي حساني، رسميًا يوم 15 أغسطس الجاري، وتنتهي قبل الاقتراع بثلاثة أيام.







الجزائر

الانتخابات الرئاسية فى الجزائر

تبون




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