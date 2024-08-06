الرئيس الجزائرى يعين مديرا لحملته فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

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عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي سيخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في ٧ سبتمبر المقبل كمرشح حر، إبراهيم مراد مديرًا لحملته الانتخابية.



كان إبراهيم مراد يتولى منصب وسيط الجمهورية، وهي هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات الحكومية، وتتولى تلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها والفصل فيها، وذلك قبل أن يشغل منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الحكومة الحالية.



وتنطلق الحملة الانتخابية للمرشحين الثلاثة، وهم عبد المجيد تبون ويوسف أوشيش وعبد العالي حساني، رسميًا يوم 15 أغسطس الجاري، وتنتهي قبل الاقتراع بثلاثة أيام.