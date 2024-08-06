اليوم السابع
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الأرصاد تناشد المواطنين فى أماكن الأمطار تجنب الأودية ومجرى السيول

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 12:29 م
الأرصاد تناشد المواطنين فى أماكن الأمطار تجنب الأودية ومجرى السيول مخرات السيول - ارشيفية
كتب محمود راغب

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وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لليوم الثانى على التوالى،  مجموعة من الاحتياطات اللازمة أثناء حدوث الأمطار الرعدية والرمال المثارة، وذلك تزامنا مع استمرار تعرض بعض المناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر لأمطار رعدية .

ومن هذه الاحتياطات :

- تجنب الوقوف تحت الأشجار أو أعمدة الإنارة

- الابتعاد عن الأودية المنحدرة ومجرى السيول

- خفف السرعة واستخدم الإشارات التحذيرية أثناء القيادة على الطرق

- تحرك إلى أقرب مبنى أو سيارة للاحتماء بها

- متابعة النشرات للاطلاع على تحديثات الحالة الجوية

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30.

 







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