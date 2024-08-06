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الأرصاد تحذر: فرص أمطار رعدية قد تصل للسيول بهذه المناطق

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 11:39 ص
الأرصاد تحذر: فرص أمطار رعدية قد تصل للسيول بهذه المناطق أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة والرعدية أحياناً والتى قد تصل لحد السيول على مناطق من ( حلايب -شلاتين -رأس بناس-مرسى علم -أبوسمبل -أسوان - الوادي الجديد-الأقصر ).

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية:  يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق، وتستمر الأجواء شديدة الحرارة مع زيادة في نسبة الرطوبة التي تزيد من الأحساس بحرارة الطقس .

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والوادى الجديد والأقصر وقنا ، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30.

 







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