80.72 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار البترول العالمية اليوم

كتبت – مروة الغول

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الخميس الموافق 1-8-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الخميس ارتفعت خلال التعاملات الآسيوية، لتواصل المكاسب التي حققتها خلال الجلسة السابقة، بعد أن آثار مقتل زعيم حركة حماس في إيران خطر اندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط والقلق بشأن تأثيره على النفط.

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 80.72 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.33دولار للبرميل، وسجل خام أوبك 79.58 دولار للبرميل.







