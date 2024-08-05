اليوم السابع
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واصلت خسائرها ومخاوف بشأن الإمدادات..تعرف على أسعار البترول اليوم

الإثنين، 05 أغسطس 2024 02:06 م
واصلت خسائرها ومخاوف بشأن الإمدادات..تعرف على أسعار البترول اليوم النفط
كتبت – مروة الغول

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نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأثنين الموافق 5-8-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية واصلت خسائرها اليوم الإثنين، حيث تلاشت المخاوف من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومع ذلك استمرت المخاوف بشأن الإمدادات بسبب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط أكبر منتج للنفط في العالم.

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 76.08دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.73 دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 80.79 دولار للبرميل.

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النفط

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النفط الخام

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