أكرم القصاص يشيد بإعلان تحالف المصريين في الخارج: يهدف لخدمة الوطن

كتب سمير حسنى

أشاد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، بإعلان تحالف المصريين في الخارج، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تدشن مرحلة في غاية الأهمية لتطور نشاط المصريين في الخارج.

أضاف رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، في مداخلة للفضائية المصرية، :"طول الوقت نتحدث عن تنظيم هذا الكيان لخدمة بلادهم لأن لديهم أفكار كبيرة لخدمة الوطن، خاصة مع وجود جاليات كبيرة في العديد من دول العالم، فضلا عن أن الدولة المصرية وعلى مدى السنوات العشر الماضية تدعم المصريين في الخارج بشكل كبير، حتى اصبح لهم ممثلون في البرلمان.

شدد "القصاص" على أن التحالف تحول مهم لأن أهدافه تقديم الدعم والمساندة للدولة المصرية والإعلان عن فكرة إنشاء شركة مليارية تساهم فيها الجاليات وتدير الشركة بشكل اقتصادي والعمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية ونقل الخبرات".

أشار إلى كلمة وزير الخارجية بدر عبدالعاطي خلال المؤتمر والتي تحدث فيها عن التحديات التي تواجه المصريين في الخارج وإتاحة الفرصة للجاليات المصرية للحديث عن الرقمنة والمشروعات المطروحة من فرص استثمارية والتملك والإقامة وربط أجيال المصريين في الخارج ببلدهم، فضلا عن أفكار لتنشيط السياحة وتأسيس شركات عابرة، لأن مصر تستحق 20 ضعف عدد السائحين.

افتتح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج»، المنعقد على مدار يومي 4 و5 أغسطس، تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا»، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والجهات المعنية، من بينهم محمد جبران وزير العمل، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان .