تمديد حظر التجول فى بنجلاديش للسيطرة على الاحتجاجات العنيفة التي يقودها الطلاب

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مددت السلطات في بنجلاديش، حظر التجول في جميع أنحاء الدولة للسيطرة على الاحتجاجات العنيفة التي يقودها الطلاب وأسفرت عن مقتل العشرات.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة العليا في بنجلاديش، حسبما أفادت وكالة أنباء اسوشيتد برس اليوم الأحد، حكما في وقت لاحق اليوم، بشأن حصص الوظائف الحكومية المثيرة للجدل، والتي أدت إلى أيام من الاشتباكات الدامية بين الشرطة والمتظاهرين مما أسفر عن مقتل العشرات.

وبدأت المظاهرات في جميع أنحاء بنجلاديش - التي دعت إليها المجموعات الطلابية بشكل رئيسي - قبل أسابيع للاحتجاج على نظام الحصص الذي يخصص ما يصل إلى 30 بالمئة من الوظائف الحكومية لأقارب المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب الاستقلال في بنجلاديش عام 1971.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وألقت قنابل دخان لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يرشقونها بالحجارة والذين ملأوا الشوارع وحرم الجامعات.

ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات متفرقة في بعض أجزاء العاصمة دكا أمس السبت.

وبينما تستعد المحكمة العليا اليوم لإصدار حكم بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء حصص الوظائف، قام الجنود بدوريات في المدن في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب آسيا، في حين استمر تعليق خدمات الإنترنت على مستوى البلاد.