اليوم السابع
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الإثنين، 05 أغسطس 2024 11:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الهند تناشد رعاياها فى بنجلاديش توخى الحذر بسبب الاضطرابات الأمنية

الإثنين، 05 أغسطس 2024 10:00 ص
الهند تناشد رعاياها فى بنجلاديش توخى الحذر بسبب الاضطرابات الأمنية احتجاجات بنجلاديش - أرشيفية
أ ش أ

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ناشدت الهند رعاياها المقيمين في بنجلاديش توخي الحيطة والحذر، وتقليل التنقل غير الضروري خارج أماكن إقامتهم؛ بسبب الاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية الهندية نصحت المواطنين بتجنب السفر لبنجلاديش لحين إشعار آخر، وطالبت المواطنين الموجودين حاليا في بنجلاديش بالبقاء على اتصال بالمفوضية العليا للهند في العاصمة دكا.

يأتي هذا التحذير في أعقاب الاشتباكات الأخيرة التي اندلعت بين قوات الشرطة والمتظاهرين المطالبين بتنحي رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

يشار إلى أن بنجلاديش شهدت الشهر الماضي احتجاجات طلابية عنيفة ضد نظام جديد للحصص في الوظائف الحكومية؛ ما تسبب في مقتل عشرات الأشخاص، وتشمل القرارات تخصيص 56% من الوظائف الحكومية لفئات محددة من بينها أفراد عائلات المقاتلين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971 والسيدات والسكان الأصليين، وذوي الإعاقة.







بنجلاديش

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دكا

احتجاجات بنجلاديش




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