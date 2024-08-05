7 رسائل لوزير قطاع الأعمال العام لتطوير ودعم الأصول التابعة للشركات

كتب عبد الحليم سالم

وجه المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، العديد من الرسائل خلال جولاته الأخيرة وتفقده عدد من الأصول والمشروعات الفندقية والسياحية والخدمية للشركات التابعة، حيث قام بزيارة ميدانية للمتنزه السياحي "حديقة الميريلاند" ومبنى غرناطة التاريخي التابعين لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، بحضور الدكتور هانى سليمان رئيس القابضة والدكتور سامح السيد رئيس شركة مصر الجديدة وقيادات الوزارة، كما تفقد فرعا لشركة عمر افندى التابعة للقابضة للسياحة بحضور عمرو عطية العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للقابضة وحمدى أحمد رئيس الشركة.. تعرف على التفاصيل في 7 معلومات .

الوزير مع رئيس القابضة للسياحة ورئيس عمر افندى

1 - ‎ ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم برامج ترفيهية والاهتمام بعمليات التشجير والمساحات الخضراء، في الميريلاند.

2 - التنسيق مع وزارة الثقافة لتقديم أنشطة وعروض ثقافية بمبنى غرناطة.

3 - تحقيق الاستفادة القصوى من مختلف الأصول واستغلالها بالشكل الأمثل وحسن إدارتها لتعظيم العوائد الاقتصادية من أهم محاور خطة العمل.

4 - أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لما له من خبرات في إدارة وتشغيل مثل تلك المشروعات والأصول.

5 - ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء الفروع لرشكة عمر افندى وإحياء العلامة التجارية.

6 - إعادة بناء الثقة مع العملاء وتنشيط المبيعات وتطوير أساليب العرض.

7 - البيع بأسعار تناسب فئات المجتمع، ومراعاة تنويع المنتجات وجودتها، وعرض منتجات الشركات التابعة.