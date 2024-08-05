وزير المالية: صفقة رأس الحكمة أكبر شراكة استثمارية فى تاريخ مصر.. إنفوجراف

قال وزير المالية أحمد كوجك، أن الحكومة لديها 3 أولويات فى العمل على التنمية البشرية، أهمها استعادة الثقة وتأكيد الشراكة بين الحكومة والمجتمع، مؤكدا أن مصر فى وضع مالى مطمئن.

وتابع وزير المالية أنه سعيد جدا بأجواء مدينة العلمين ومستوى الخدمة وحركة السياحة بالمنطقة.

وأوضح أن الشركة المتحدة تقدم خدمات إعلامية متميزة، مضيفا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أظهرت تطورا ملحوظا فى جميع القطاعات التى تشارك فيها، مؤكدا انه تم بدء الشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى ملفات تنموية وبرامج استثمارية متنوعة لخدمة المصريين.

وقال أن صفقة رأس الحكمة هى أكبر شراكة استثمارية فى تاريخ مصر لخدمة المصريين والتنمية، مضيفا: "أكبر معادلة لبرامج الحماية الاجتماعية وأهم نتائجها خلق فرص عمل فى المجتمع المصرى وهذا ما نستهدفه حاليا بعد التكليفات الحكومية.

قال وزير المالية: "لدينا شراكات متميزة بشكل مباشر وغير مباشر بما يعود بالنفع على مناخ الاستثمار فى مصر، مؤكدا أن المراجعة الثالثة من صندوق النقد الدولى تمت بنجاح بعد إبراز مجهودات الدولة فى جميع الملفات، مما سينعكس على المصالح المصرية الاقتصادية الكبرى.

تابع وزير المالية أن ملفات التنمية والاستثمار ودعم نجاح القطاع الخاص هى أولويات الوزارة فى سبيل تحقيق الحماية الاجتماعية الحقيقية لكل المصريين، مضيفا: "أطلقنا مبادرة جديدة مع وزارة السياحة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح حتى عام 2028".

قال وزير المالية، أن خلق فرص العمل الجيدة والمنتجة بالمشروعات التنموية أفضل السبل لتحسين معيشة المواطنين، وذلك فى تصريحات له خلال زيارته مهرجان العلمين الجديدة، نقلتها قناة "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل لها.

وتابع وزير المالية أنه تم تصميم مدينة العلمين الجديدة وفق أحدث التصميمات العالمية، مؤكدا أن الاستثمار فى مدينة العلمين الجديدة وفر الآلاف من فرص العمل، مضيفا أنه يجب أن يشعر المواطن أنه الممول الأول لعمليات التنمية فى مصر.