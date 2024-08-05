اليوم السابع
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وزير الخارجية: مصر وتركيا مستعدان لتنسيق الجهود لصيانة أمن واستقرار بالمنطقة

الإثنين، 05 أغسطس 2024 05:04 م
وزير الخارجية: مصر وتركيا مستعدان لتنسيق الجهود لصيانة أمن واستقرار بالمنطقة بدر عبد العاطى
كتب رباب فتحى - أحمد جمعة

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أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، على أن هناك ضرورة البناء على المسار الإيجابي في العلاقات مع تركيا، مؤكدا أن اللقاءات بين البلدين تسهم في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، ومصر وتركيا على الاستعداد لتنسيق الجهود لصيانة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان فى قصر التحرير: "توافقنا على تكثيف العمل معا خلال الفترة المقبلة للوصول بالتبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار".

ويزور وزير الخارجية التركى مصر فى زيارة تستغرق يومان ،بدأت الأحد التقى خلالها الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط بوزير خارجية تركيا وتناولا سبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية وتركيا في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها خلال المرحلة المقبلة.







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