آليات مشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الصيفي 2024.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على البدء في العمل بـ الأوكازيون الصيفى 2024، اليوم الإثنين، ويستمر لمدة شهر وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وتهدف وزارة التموين من خلال الأوكازيون الصيفي 2024 توفير منتجات بأسعار مخفضة والعمل على تنشيط حركة التجارة فى الأسواق، حيث تحرص الوزارة على إطلاق المبادرات من وقت للآخر لتنشيط حركة التجارة بما يعود بالنفع على المواطن خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع والمنتجات، حيث اعتادت الوزارة على إطلاق المبادرات والمعارض مثل معرض"أهلا رمضان و"أهلا مدارس"، بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل توفير المنتجات بشكل كبير للمواطن وبأسعار مناسبة للمواطن.