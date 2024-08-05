اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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هيئة الطيران المدني الأردنية: حركة الأجواء تسير بشكل اعتيادي

الإثنين، 05 أغسطس 2024 08:12 م
هيئة الطيران المدني الأردنية: حركة الأجواء تسير بشكل اعتيادي الطيران الأردني
أ ش أ

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أكدت هيئة الطيران المدني الأردنية، أن تشغيل الطيران في أجواء البلاد يسير بشكل اعتيادي.


وقال مصدر مسئول في الهيئة، في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، إنه في ظل استمرار الظروف والتحديات الإقليمية في المنطقة تستمر الهيئة بمتابعة كافة التطورات والمستجدات وتقوم بتقييم مستمر لسلامة وأمن التشغيل للرحلات الجوية القادمة والمغادرة لمطارات المملكة وكذلك العابرة لأجواء المملكة.


يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، تسيير 3 رحلات إلى بيروت لنقل الأردنيين لإتاحة الفرصة للمسافرين الراغبين بالعودة من بيروت إلى عمّان.







هيئة الطيران المدني الأردنية

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