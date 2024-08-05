وزير الكهرباء يوجه بالتوسع فى تركيب "عداد الغفير" لمواجهة سارقى التيار

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أشاد بنموذج عداد الغفير الذى تستخدمه شركة الاسكندريه لتوزيع الكهرباء منذ عام 1994 لمواجهة سارقى التيار الكهربائي، كاشفا أن هناك ما يقرب من 36 ألف عداد غفير بنطاق شركة الإسكندريه لتوزيع الكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عداد الخفير أو العداد المجمع كما يطلق عليه البعض هو عداد يتم استخدامه بالعقارات المخالفة التى تعتمد على الوصلات الغير قانونية أو بالمناطق التى يرتفع بها نسبة الفقد التجارى، موضحا أن هذا العداد يتم وضعه داخل لوحة التوزيع الخاصة بكل عقار ليقوم بحساب الطاقة التى تم استهلاكها و الطاقة الفعلية التى تم احتسابها و الفرق بينهما هو الذى تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.

وأشار المصدر، إلى أن عداد الخفير يسهل على شركات توزيع الكهرباء الوصول إلى سارقى التيار الكهربائى ومحاسبة المخالفين واسترداد أموال الدولة، مشيرا إلى أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء وجه بالتوسع فى الاعتماد عليه لمحاربة سارقى التيار.