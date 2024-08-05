مصر تطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل للتوقف عن ممارسة سياسة حافة الهاوية

كتب أحمد جمعة

أجرى، بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً يوم الإثنين ٥ أغسطس الجاري مع "انتوني بلينكن" وزير الخارجية الأمريكي، وذلك للتشاور بشأن التصعيد الجاري في الإقليم وسبل احتوائه.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن عبد العاطي أحاط نظيره الأمريكي بالإتصالات التي قام بها مع وزراء خارجية عدد من دول الإقليم، بما فيهم وزيري خارجية إيران ولبنان، فضلاً عن اتصالاته مع وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية بهدف احتواء التصعيد الجاري في المنطقة، على خلفية سياسة الاغتيالات الإسرائيلية وما خلفته من حالة احتقان وردود أفعال قد تؤدي إلى خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة، وتهدد بتوسيع رقعة الصراع بشكل غير مسبوق.

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة ممارسة جميع الأطراف لضبط النفس، وتجنيب المنطقة مخاطر عدم الاستقرار وتهديد مصالح شعوبها، وطالب نظيره الأمريكي بالضغط على إسرائيل للتوقف عن ممارسة سياسة حافة الهاوية، والإنخراط بجدية وإرادة سياسية حقيقية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الإتصال تطرق إلى الموقف بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار والجهود المصرية/ القطرية/ الأمريكية المبذولة في هذا الشأن، حيث تم تبادل الرؤى والتقييم، والاتفاق على استمرار الجهود والتنسيق من أجل تشجيع الأطراف على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت، لاسيما وأن التوصل لمثل هذا الاتفاق وما يرتبط به من تفاهمات، من شأنه أن يخفف من حدة التوتر الإقليمي القائم وينزع فتيل الأزمة.

هذا، وقد اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق عن قرب خلال الفترة القادمة دعماً لجهود التهدئة.