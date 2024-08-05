اليوم السابع
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الخارجية تؤكد رفض مصر الكامل لسياسة الاغتيالات الإسرائيلية وتأجيج الصراع

الإثنين، 05 أغسطس 2024 05:16 م
الخارجية تؤكد رفض مصر الكامل لسياسة الاغتيالات الإسرائيلية وتأجيج الصراع عبد العاطى وهاكان
كتب رباب فتحى

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قال وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، إنه "أطلع وزير الخارجية التركي على مستجدات المساعي المصرية الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، لتركي هاكان فيدان فى قصر التحرير بالقاهرة، أن الوزيرين أكدا ضرورة تجنب انفجار الأوضاع في الضفة الغربية نتيجة السياسات الاستيطانية الاستفزازية".

وأضاف: "أكدنا رفض مصر الكامل لسياسة الاغتيالات الإسرائيلية وتأجيج الصراع بالمنطقة وشددنا على ضرورة تجنب خروج الأوضاع عن السيطرة".

وتابع: "يجب العمل بأسرع وقت ممكن لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واستئناف المساعدات بشكل كامل لقطاع غزة".

ويزور وزير الخارجية التركى مصر فى زيارة تستغرق يومان، بدأت أمس الأحد التقى خلالها الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط بوزير خارجية تركيا وتناولا سبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية وتركيا في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها خلال المرحلة المقبلة.







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