محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العمل بمجمع التأمين الصحى

المنوفية - محمد فتحى

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بنطاق مركز ومدينة أشمون بتفقد مستشفي الليونز لطب العيون ، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ، رافقه خلاله محمد موسي نائب المحافظ ، الدكتور محمد فوزى وكيل وزارة الصحة ، خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، والدكتور سيد عبد السلام مدير عام هيئة التأمين الصحي ، والمهندس أسامة مدكور رجل الأعمال.

وتفقد المحافظ العيادات الخارجية و عيادات الأسنان والصيدلية وغرفة قياس النظر وجناح العمليات الجراحية ، وأجري حواراً مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة، واستفسر من مديرة المستشفى عن نوعية وجودة الخدمات الطبية وموجها بضرورة إعداد تقرير بكافة الاحتياجات من الأجهزة لتوفيرها بالتنسيق مع أحد رجال الأعمال ، كما تفقد محافظ المنوفية جهاز التعقيم المركزى بتكلفة 2 مليون جنية تبرع رجل الأعمال الحاج صلاح خطاب ، مشيراً إلى أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية والوقوف صفاً واحداً للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما تفقد المحافظ انتظام سير العمل بمجمع التأمين الصحي بأشمون للوقوف على مدى انضباط المنظومة والتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية لمرضى التأمين تخفيفاً عليهم ، حيث قام المحافظ بافتتاح غرفة الأشعة العادية وسيتم العمل بها خلال الأسبوع القادم ، وتم تفقد عيادة الأسنان واستمع إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل ونسب التردد وخطة توزيع الأعمال بالمجمع ، وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم اتخاذ حزمة إجراءات عاجلة لتخفيف العبء عن كاهل مرضى التأمين الصحي بنطاق المحافظة ، حيث تم تخصيص العديد من المقرات الإضافية الجديدة لمنظومة التأمين بمراكز منوف وتلا وقويسنا وسرس الليان وأحياء شرق وغرب شبين الكوم واستغلالها كصيدليات لزيادة أعداد المنافذ والشبابيك لتسهيل إجراءات صرف الأدوية للمرضى، وكذا فتح عيادات إضافية تضم تخصصات طبية متنوعة لخدمة المرضى ، مؤكداً على أننا نسعى لتحسين خدمة المرضى وتلبية احتياجات ومتطلبات باقي المراكز للمساهمة في تقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين تخفيفاً عليهم .

وتابع المحافظ الموقف التنفيذي للأعمال الانشائية لمستشفى أشمون الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بتكلفة إجمالية " مليار و350 مليون جنيه " على مساحة تزيد عن 29 ألف م2 ، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال التي يتم تنفيذها على أرض الواقع لتسريع معدلات الإنجاز ، وخلال تفقده أشاد محافظ المنوفية بالجهود المبذولة على أرض الواقع مؤكدا أن مستشفى أشمون الجديدة ستعد صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة .

واختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير النهائية بشوارع بورسعيد بطول 1600م، على ابن أبى طالب بطول 300م ،وخالد ابن الوليد بطول 1 كم ، وشارع الأنصارى بطول 320 م ،حيث تم الإنتهاء من فرد الطبقة الأسفلتية وإنشاء الأرصفة الجانبية ورصفها ببلاط الإنترلوك ، فضلا عن رفع مطابق الصرف الصحى وإنشاء بلاعات الأمطار بالشوارع لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين والمركبات وتحسين المظهر العام بشوارع العاصمة ، وفي لفتة إنسانية ألتقى المحافظ بمواطن واستمع الى شكواه وامر بصرف بونات مواد غذائية مجانية له نظرا لظروفه المعيشية الصعبة.



