محافظ القاهرة يتفقد مبادرة "100 يوم صحة" بمركز طبى مدينة الخيالة

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمركز طبى مدينة الخيالة سير أعمال مبادرة "100 يوم صحة" التى تقدمها الدولة للمواطنين للعام الثانى على التوالى، وذلك بالتزامن مع إطلاقها بمختلف محافظات الجمهورية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بهدف النهوض بوسائل الرعاية الصحية للموطنين.

وأشاد محافظ القاهرة بالمبادرات التى تطلقها القيادة السياسية لصالح المواطنين، والنهوض بكافة الخدمات المقدمة لهم باعتبارها أحد الركائز الرئيسية للجمهورية الجديدة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مبادرة 100 يوم صحة تسعى إلى التوسع فى توفير الخدمات الصحية المتنوعة بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، لافتا إلى أن المبادرات الرئاسية فى المجال الطبى شكلت نقطة فارقة فى حياة ملايين المصريين.

وأشاد محافظ القاهرة بدور وزارة الصحة والأطباء والتمريض والفنيين المشاركين فى الحملات القومية العلاجية المختلفة لدعم صحة المواطن المصرى، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح الحملة فى الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية لهم.

ووجه "صابر" رؤساء الأحياء بالإعلان عن أماكن تواجد العيادات الطبية المتنقلة، لوصول الحملة إلى أكبر عدد ممكن وتحقيق أهدافها، كما طالبهم بالتنسيق المستمر مع مديرية الصحة لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح المبادرة وتحقيق المستهدف منها.

كما تفقد محافظ القاهرة داخل المركز نادى المرأة لتعليم السيدات الحرف اليدوية.

رافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، ود. خالد الخطيب مدير مديرية الصحة وعدد من قيادات المحافظة.

ويشارك فى المبادرة التى تستمر لمدة 100 يوم من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 9:00 مساءً بصفة یومیة جميع قطاعات الصحة فى محافظة القاهرة من خلال ما يقرب من 315 مركزًا متحركًا وثابتًا والفرق المتنقلة والثابتة، وتتضمن المبادرة ( فحص الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى - فحص المقبلين على الزواج - الفحص السمعى للأطفال حديثى الولادة - دعم صحة المرأة - صحة الأم والجنين - الكشف المبكر عن الأورام السرطانية - اكتشاف وعلاج حالات سوء التغذية - قرارات نفقة الدولة - القضاء على قوائم الانتظار - تنشيط العمل بالعيادات الخارجية والطوارئ والأقسام الداخلية - الحجز بالرعاية المركزة والحضانات ورعاية الأطفال) كما تستهدف المبادرة الخدمات المقدمة بالمستشفيات والمتمثلة فى العيادات الخارجية وخدمات أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية والخدمات المقدمة بالرعاية المركزة إلى جانب قوائم الانتظار وقرارات العلاج على نفقه الدولة وكذلك قرارات لجان هيئة التأمين الصحى بالإضافة إلى بعض الخدمات الإضافية التى تستهدف الحملة تكثيفها خلال فتره المبادرة مثل خدمات الأشعة والتحاليل والعلاج الطبيعى والخدمات المقدمة بعيادات طب الاسنان ، بالاضافة إلى جلسات الكيماوى والإشعاع والعلاج النفسى وخدمات بنوك الدم وكذلك التراخيص الطبية للمنشات.

كما قام محافظ القاهرة بجولة تفقدية بمدينة الخيالة التى اقامتها الدولة كبديل للمناطق غير المخططة لمتابعة توافر الخدمات بها .



محافظ القاهرة فى مشغل المدينة



محافظ القاهرة يتفقد مبادرة 100 يوم صحة



المحافظ مع الاهالى