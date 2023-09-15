اليوم السابع
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محافظة القاهرة تنظم زيارة لمتحف الحضارة لأبناء مدينتى الخيالة والمحروسة

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 03:03 م
محافظة القاهرة تنظم زيارة لمتحف الحضارة لأبناء مدينتى الخيالة والمحروسة زيارة لمتحف الحضارة
كتب سيد الخلفاوى

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نظمت محافظة القاهرة زيارة للمتحف القومى للحضارة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة (المشروع الثقافى للمناطق الجديدة الآمنة بالإدارة العامة لثقافة الطفل)، وهيئة تنشيط السياحة لعدد من أبناء مدينتى الخيالة، والمحروسة اللتان أقامتهما الدولة ضمن عدة مدن بديلة للمناطق غير الآمنة.

وأكد محافظ القاهرة على حرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية لقاطنى تلك المناطق مما يسهم في خلق جيل قوى نفسيًا وبدنيًا ويعمق لديه قيم الانتماء .

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل وهو ما ساعد على إتاحة الفرصة للعديد من أبناء المدن الجديدة فى إبراز مواهبهم .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هذه الجولة التثقيفية التوعوية للأطفال تأتى فى إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق بديل المناطق غير الآمنة وتنميتها ثقافيًا واجتماعيًا .

 

جانب من زيارة المتحف
جانب من زيارة المتحف

 

زيارة المتحف
زيارة المتحف

 

زيارة متحف الحضارة
زيارة متحف الحضارة

 


تطوير العشوائيات

القاهرة

متحف الحضارات

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