اليوم السابع
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الدفع بـ275 فريقا طبيا لتنفيذ "مبادرة 100 يوم صحة" فى البحيرة

الإثنين، 05 أغسطس 2024 06:00 ص
الدفع بـ275 فريقا طبيا لتنفيذ "مبادرة 100 يوم صحة" فى البحيرة وزارة الصحة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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تواصل مديرية الصحة بالبحيرة فعاليات "مبادرة 100 يوم صحة"، والتى أطلقتها وزارة الصحة  للعام الثاني على التوالي بكافة مراكز المحافظة، وتتضمن المبادرة الجديدة، منها خدمات الفحص المبكر عن السكري والاعتلال الكلوي، وخدمات وحدات الرعاية الصحية الأولية، وطب الأسرة، وخدمات القوافل العلاجية ، والتوعية والتثقيف الصحي، بالاضافة الى تقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة.

ويتم تنفيذ فعاليات المبادرة من خلال فرق طبية ثابتة داخل الوحدات الصحية وأخرى متحركة من خلال 235 وحدة دمج كفريق ثابت، و40 فريقا متحركا صباحي ومسائي" مع توافر كافة مستلزمات التشغيل والواقيات الشخصية, بالإضافة إلى تكثيف جميع الخدمات العلاجيه والوقائية.

وقال الدكتور أحمد السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن هذه المبادرة تأتى فى إطار المبادارات المختلفة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


 







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