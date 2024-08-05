محافظ الجيزة: ندوات لتحفيز الشباب على المشاركة بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

كتبت – مرام محمد

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والدكتورة نرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ.

وخلال اللقاء، أشاد محافظ الجيزة، بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية والنجاح الكبير الذي حققته خلال الدورتين الأولى والثانية، والتي ساهمت في تقديم حلول للعديد من المشكلات البيئية وخلق الأفكار الإبداعية من شباب المحافظة ودمج المجتمع المحلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد محافظ الجيزة، تقديم الدعم اللازم للدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ رؤية مصر 2030، وخاصة البنود المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة المواطنين وسعيًا لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأشار "النجار" إلى أنه سيتم تنظيم ندوات توعية للأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتكثيف التسجيل فى المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين والجامعات المصرية.

وخلال اللقاء، تم استعراض عددًا من المشروعات الناجحة بالمحافظة، وعلى رأسها مشروع Rabbit mobility الفائز بالمبادرة الأولى بمحافظة الجيزة والذي تأهل إلى cop27، واستخدام وزارة النقل له ومساهمته في حل العديد من المشكلات بمنطقة الجيزة، وأيضًا مشروع توسعات محطة ضواغط دهشور الفائز بالمبادرة الثانية والمتأهل إلى cop 28، بالإضافة إلى طرح العديد من الافكار المتعلقة بعملية إدارة المخلفات بمنطقة أكتوبر بشكل مبدئي لتكون إحدى المدن النظيفة الخضراء.

وأوضح محافظ الجيزة أنه سيتم عقد عددًا من اللقاءات مع المجموعات التي حققت نجاحًا في المراحل السابقة من المبادرة في ملف إدارة المخلفات الصلبة والعضوية وذلك لدعم سبل التعاون في ذلك الملف الهام.

ومن جانبه، أوضح السفير هشام بدر، أن إدارة المبادرة الوطنية تحرص بالتعاون مع المحافظة على رفع الوعي بالتغيرات المناخية وتشجيع المواطنين للتقدم بمشروعات خضراء ذكية لدعم جهود الدولة لنشر وتطوير ثقافة الابتكار.



محافظ الجيزة يستقبل المنسق الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية