قائد الجيش فى بنجلاديش: أدعو الطلاب للهدوء والعودة إلى منازلهم

وكالات

أعلن قائد الجيش في بنجلاديش واكر الزمان، في خطاب للشعب أن "رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، استقالت من منصبها، وأن حكومة مؤقتة بمشاركة جميع الأحزاب ستتشكل بعد استقالتها من منصبها"، بحسب صحيفة "دكا تريبيون".

ودعا الزمان إلى وقف جميع أعمال العنف باسم الاحتجاج، ووعد بأن تضمن الحكومة الجديدة العدالة لجميع القتلى الذين سقطوا أثناء حركة الطلاب المناهضة للتمييز".

وقال الجنرال واكر الزمان إن "الشيخة حسينة غادرت البلاد بعد استقالتها من منصبها".

وكانت قد استقالت رئيسة وزراء بنجلاديش، الشيخة حسينة، من منصبها، وغادرت البلاد على متن مروحية عسكرية، وذلك على خلفية احتجاجات دامية اجتاحت البلاد منذ الشهر.

ووصلت الشيخة حسينة وشقيقتها الشيخة ريحانة إلى مكان آمن، وكانت الشيخة حسينة تنوي تسجيل خطاب قبل مغادرتها، لكنها لم تسنح لها الفرصة للقيام بذلك.

وحث نجل حسينة، قوات الأمن في البلاد على منع أي استيلاء على السلطة من حكمها، الذي دام 15 عاما.

وقال نجلها، سجيب وازد جوي، المقيم في أمريكا، بمنشور على مواقع التواصل: "واجبكم هو الحفاظ على سلامة شعبنا وسلامتنا في بلدنا والحفاظ على الدستور".

وتتواصل منذ شهر الاحتجاجات في دولة بنجلاديش، الواقعة جنوب شرقي آسيا، وذلك اعتراضا على نظام الحصص في الوظائف العامة، التي تذهب غالبيتها لفئات محددة وعائلات معينة.

وطالب المتظاهرون بإنهاء نظام الحصص الذي يخصص 30% من المناصب الحكومية لأفراد عائلات قدامى المحاربين في حرب 1971.

