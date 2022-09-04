رئيسة وزراء بنجلاديش تزور الهند الأسبوع الجاري لتعزيز العلاقات الثنائية

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أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن رئيسة وزراء بنجلاديش، الشيخة حسينة، ستقوم بزيارة رسمية للهند خلال الفترة ما بين يومي الخامس والثامن من الشهرالجاري.

وذكرت الوزارة - في بيان السبت - أن رئيسة وزراء بنجلاديش ستلتقى خلال هذه الزيارة مع الرئيسة الهندية دروبادى مورمو، ونائبها شرى جاجديب ذانكار، وأنها ستجرى مشاورات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ووزير الشئون الخارجية الهندى د.إس جايشانكار.

وأشارت إلى أن الشيخة حسينة كانت قد زارت العاصمة الهندية خلال شهر أكتوبر عام 2019، وأن زيارتها القادمة للهند ستؤدي إلى تعزيز العلاقات متعددة الجوانب بين بنجلاديش والهند والقائمة على أساس من التفاهم والثقة المتبادلة والروابط التاريخية والثقافية المتينة.