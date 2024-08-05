طقس متقلب.. أمطار رعدية غزيرة فى المناطق الجبلية بحلايب وشلاتين.. فيديو وصور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت المناطق الجنوبية من محافظة البحر الأحمر وتحديدا مناطق حلايب وشلاتين وكذلك مناطق متفرقة من مدينة مرسى علم خاصة مناطق وادى الجمال والقريبة منها سقوط أمطار غزيرة وصلت الى حد السيول فى مناطق الجبلية بشكل مفاجئ، وذلك فى الساعات الاولى من صباح اليوم.

وكانت شهدت مناطق متفرقة من مدينة الشلاتين سقوط امطار رعدية غزيرة أمس الأحد، وسط فرحة من الأهالى بالامطار الصيفية المتوقع ان ينتشر العشب في الاودية الجبلية عقبها .

كانت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت من استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة والرعدية أحيانًا، التي قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب- شلاتين- رأس بناس- مرسى علم- أبوسمبل- أسوان- الوادي الجديد- الأقصر.

وناشدت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، قائدي المركبات، توخي الحذر على الطرق الداخلية والخارجية والإلتزام بالسرعات المقررة، ورفع درجة الاستعداد، تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة.



أمطار الشلاتين صباح اليوم



أمطار غزيرة بالشلاتين