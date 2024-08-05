سماء الأولى جمهورية للمكفوفين: سألتحق بكلية الألسن.. وحلمى أجوب العالم

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قالت سماء سمير أحمد على محمد الأولى على الثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين بالزقازيق، بلغنى وزير التربية والتعليم وقال لى إنى الأولى على مستوى الجمهورية مصدقتش نفسى وطرت من الفرح وقلتله الله يبارك فيك، وأنا رقم 4 فى أخواتى وأصغرهم سنا بابا متوفى منذ فترة كبيرة وتعولنا والدتى بمعاش ابى وشقيقتى حاصلة على كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وتحضر ماجستير فى كلية التربية جامعة المنصورة.

وتابعت: أنا طالبة فى مدرسة النور للمكفوفين بالزقازيق وأحفظ القرآن، وأذاكر بطريقة برايل وبدأت دراستى وكان من المفترض أطبع الكتب بطريقة براين ووجدت صعوبة فى ذلك وقامت جمعية النور والبيئة قامت بطباعة الكتب لى وكنت أذاكر 8 ساعات.

وأضافت أن الجميع كان متوقع لى حصول على المركز الأول جمهورية وعندما علمت والدتى سجدت لله شكرا، وبإذن الله سألتحق بكلية الألسن وطموحى أن أعمل فى مجال الترجمة وأسافر خارج مصر.