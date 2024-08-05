رئيس جهاز حماية المستهلك: انخفاض حقيقى في أسعار السلع بالسلاسل التجارية

كتب مدحت وهبة

وصل إبراهيم السجينى "رئيس جهاز حماية المستهلك إلى ديوان عام محافظة البحيرة، وكان فى استقباله الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتأتى الزيارة فى إطار جولاته الميدانية بالمحافظات لمتابعة الأسواق وأسعار السلع والجهود التى قامت بها الدولة خلال الفترة الحالية ومتابعة استمرار إتاحة السلع للمواطنين خاصة بعد التخفيضات السعرية الأخيرة التى طرأت على العديد من السلع وإنعكاس ذلك على السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنين .

وأعرب ابراهيم السجينى، عن سعادته البالغة بثقة القيادة السياسية بتولى الدكتورة جاكلين عازر منصب محافظ البحيرة، ومن جانبها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن سعادتها بهذه الزيارة والتهنئة، مُثمناً الدور الهام الذى يقوم به الجهاز فى الفترة الاخيرة وجهوده الدائمة فى الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق وكذا دوره فى متابعة انخفاضات أسعار السلع بالأسواق .مشيرةً فى هذا السياق إلى، التعاون الكامل مع جهاز حماية المستهلك فى شن الحملات الرقابية من قبل الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك للقيام بالدور المنوط به لتحقيق الإنضباط فى الأسواق وكذا مواجهة كافة الممارسات السلبية غير المنضبطة الضارة بالمواطنين.

ووجهت محافظ البحيرة الشكر للقيادة السياسية والحكومة بشأن القرارات التى تم اتخاذها مؤخرا، والتى تسهم فى ضبط الأسعار و مراقبة الأسواق و منع الغلاء، مؤكدة أن هناك جهود مكثفة من كافة الأجهزة الرقابية و التنفيذية بالمحافظة لمتابعة أثر هذه القرارت على السلع الحيوية والأساسية التى تهُم المواطنين، وأيضاً متابعة مدى الالتزام بها ميدانيا .

وأشار إبراهيم السجيني، إلى أن محافظة البحيرة ذات أهمية خاصة لأهمية موقعها الجغرافى خاصة وأنها ذات كثافة سكانية مرتفعة وتشهد حركة تجارية كبيرة فى الأسواق، مما يستوجب أن يكون هناك تواجد ميدانى وتكثيف للحملات الرقابية ،لافتا إلى أن هناك انخفاضات حقيقية بالأسواق وخاصة بالسلاسل التجارية الكبري، ولازالت بعض تجار التجزئة وصغار البقالين لم يقوموا بخفض الأسعار وهو ما يستوجب تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة أثر انخفاض سعر الصرف على السلع الغذائية الأساسية .

وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.

وفى ختام اللقاء، أعرب السجينى عن تقديره لمحافظ البحيرة، على الدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك فى المحافظة، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون فى الفترة المقبلة للإرتقاء بالمنظومة وتنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، من أجل خدمة جموع المواطنين ومن المقرر أن يقوم رئيس الجهاز يرافقه محافظ البحيرة، بجولات ميدانية على الأسواق والسلاسل التجارية بنطاق المحافظة وأيضاً شن حملات رقابية مكبرة وموسعة من قبل السادة مأمورى الضبط بالجهاز، بنطاق المحافظة للرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق ومتابعة تخفيضات أسعار السلع .