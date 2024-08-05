رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة داخل الوحدات والمراكز الخاصة بالجامعة، شملت تجديد تكليف الدكتور أحمد البيطار مشرف عاما على مركز استخراج الشهادات الموحد بالجامعة، والدكتور عادل نبيل شحات مديرا لوحدة المكتبة الرقمية بالجامعة، والدكتور محمود عبد الغفار مديراً لوحدة إدارة مشروعات التطوير

كما شملت القرارات تجديد تكليف الدكتور محمد شبل مسئول الدفاع المدنى بالجامعة، والدكتور محمد أنور مشرف عاما على المدينة الجامعية بشبرا، والدكتور أشرف عبد التواب مشرف عاما على المدينة الجامعية بكفر سعد، والدكتور راشد زغلول مشرف عاما على المدينة الجامعية بمشتهر، والدكتور طه مختار مشرف عاما على المدينة الجامعية بطوخ.

كما شملت القرارات أيضا تجديد تكليف الدكتور عبد الفتاح منجد مديراً تنفيذيا لمكتب العلاقات الدولية ورعاية المبعوثين بالجامعة، والعقيد وائل مكى مستشارا للتربية العسكرية بالجامعة، والكاتب الصحفى راجى عامر مستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي والاعلامى، والدكتورة منى نصر مديرا تنفيذيا لمركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة، والدكتور هانى زكريا مشرفاً على مجمع ملاعب الجامعة، والدكتور إيهاب سعد مديراً لوحدة التعلم الالكترونى، والدكتورة شيماء صلاح مشرفاً علي الاستوديو التعليمي، والدكتور محمد الطاهر نائبا للمشرف العام على مركز استخراج الشهادات الموحد بالجامعة، والدكتور محمد عبدالرحمن أحمد إستشارى الأعمال الميكانيكية والسلامة المهنية بالجامعة، والمهندس رامى محمد للإشراف على الأعمال المعمارية بالإدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة، والدكتور أحمد نجيب نائبًا للمشرف العام على مركز إعداد القادة بالجامعة، والدكتور مصطفى السيد نائباً لمدير مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية، والدكتور مينا صبحى نائباً لمدير مركز القياس والتقويم، والدكتورة غادة عبدالحميد نائباً للمشرف علي الاستوديو التعليمي.