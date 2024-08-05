رئيس جامعة بنها يصدر عدد من القرارات والتكليفات الجديدة داخل وحدات ومراكز الجامعة

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة لمديرى المراكز والوحدات الخاصة بالجامعة.

وشملت تجديد تكليف الدكتورة إيمان عبد الحق مديرا لمركز الخدمة العامة للغات الأجنبية، والدكتور محمد محمدي غانم مديرا لمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسقا عاما للجودة الإدارية، والدكتور محمد سعيد مستشارا لرئيس الجامعة للشئون الهندسية والمتابعة الفنية لمشروعات الجامعة الإنشائية والأعمال الهندسية بمستشفيات بنها الجامعية، وتكليف الدكتورة نجلاء فكري عبد الحميد مديرا لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

كما شملت القرارات تجديد تكليف الدكتور إبراهيم راجح مشرفا عاما علي مركز إعداد القادة ومدير تنفيذيا لوحدة الأزمات والكوارث بالجامعة، والدكتور أحمد يوسف مديرا تنفيذيا لوحدة الوافدين، والدكتور حازم عليوة مديرًا أكاديميًا لمقر الجامعة بالعبور.

كما شملت القرارات التى أصدرها رئيس الجامعة تجديد تكليف الكاتب الصحفى إبراهيم جودة للعمل مسئولاً إعلامياً بالجامعة مع الإشراف والتنسيق علي أعمال المكتب الإعلامي بالجامعة، والدكتورة فاطمة عبد الوهاب مديراً للتخطيط الاستراتيجي بالجامعة، والدكتور سيد عبد الونيس مشرفا عاما على المدن الجامعية، والدكتور خالد عيسوى منسقا عاما للأنشطة والمشروعات والمبادرات ومدير مشروع الأنشطة الطلابية.

كما شملت القرارات كذلك تجديد تكليف الدكتورة عزة عبد الله مديراً لمركز القياس والتقويم، والدكتور محمد عبد الفتاح مديراً لمركز الاختبارات المركزية الإلكترونية، والدكتور سيد شريف للقيام بأعمال المراجعة المالية للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالإدارة العامة للحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بإدارة الجامعة، والدكتور محمد بسيونى مديراً لوحدة المعامل والأجهزة العلمية، والدكتور أحمد طه مديراً لمشروع نظم المعلومات الادارية.