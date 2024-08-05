خامس الجمهورية فى الثانوية العامة: سأحقق حلمي واليوم السابع أول من أبلغنى النتيجة

قنا صابر سعيد

اعتمد محمد السيد وزير التربية والتعليم نتيجة الشهادة الثانوية والتي جاء من بين بينها طالب بقنا حصل علي المركز الخامس لشعبة علمي رياضة.

قال أحمد فتحي عبد القوي، لليوم السابع، إنه يشعر بسعادة كبيرة بعد حصوله علي خامس الجمهورية في الثانوية العامة شعبة علمي رياضيات، لافتا أنه تلقى الخبر من خلال اليوم السابع.

وأوضح أحمد، أنه كان يتمنى الالتحاق بكلية الهندسة وهو ما سيتحقق بعد جهد سنوات الدراسة، مؤكدا أنه في حالة صدمة وفرح.

ويترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024