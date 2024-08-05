اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أغسطس 2024 03:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق المرحلة الأولى 2024.. اعرف موعد تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكترونى

الإثنين، 05 أغسطس 2024 01:46 م
تنسيق المرحلة الأولى 2024.. اعرف موعد تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكترونى موقع التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنسيق المرحلة الأولى 2024، من المتوقع أن تبدأ أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بموسم تنسيق الجامعات 2024 ، بعد استلام مكتب التنسيق لنتيجة الثانوية العامة 2024 من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تمهيدا لعمل شرائح المجموع التكرارى للطلاب وإعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى، والذى من المقرر أن ينطلق بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وكان مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أعلن اليوم الإثنين، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 65 ألف طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025.

وسيستمر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg في استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الخميس الموافق 8/8/2024، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة







تنسيق الجامعات 2024

موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق

اخبار مصر

البحث العلمى

تنسيق المرحلة الأولى

كليات الشعبة العلمية

اختبارات القدرات

اختبارات القدرات 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط موقع اختبارات القدرات

التقدم لاختبارات القدرات

موعد تنسيق المرحلة الأولى

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الاولى

تنسيق

موقع التنسيق الالكترونى

التسجيل للمرحله الاولى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة