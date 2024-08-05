تنسيق المرحلة الأولى 2024.. اعرف موعد تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكترونى

كتب ـ محمد صبحى

تنسيق المرحلة الأولى 2024، من المتوقع أن تبدأ أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بموسم تنسيق الجامعات 2024 ، بعد استلام مكتب التنسيق لنتيجة الثانوية العامة 2024 من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تمهيدا لعمل شرائح المجموع التكرارى للطلاب وإعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى، والذى من المقرر أن ينطلق بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وكان مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أعلن اليوم الإثنين، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 65 ألف طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025.

وسيستمر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg في استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الخميس الموافق 8/8/2024، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة