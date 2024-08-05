اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أغسطس 2024 12:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات 2024.. قائمة كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الهندسية

الإثنين، 05 أغسطس 2024 11:01 ص
تنسيق الجامعات 2024.. قائمة كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الهندسية موقع التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تزامنا مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، والتي من المقرر لها أن تعلن غدا الثلاثاء، ينشر" اليوم السابع"   قائمة الكليات والمعاهد التى تقبل طلاب الثانوية العامة بالشعبة الهندسية  الناجحين فى مواد الفيزياء والكمياء ورياضة بحتة ورياضة تطبيقية ، وهى القائمة التى تظهر للطالب للاختيار منها عند تسجيل رغباته على موقع التنسيق الإلكترونى.


ومن المقرر أن يعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء  6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2023/ 2024.


وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكل إجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وينشر"اليوم السابع" نتيجة الثانوية العامة 2024، بعد إعلانها واعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث يتيح للطلاب الدخول برقم الجلوس للحصول على النتيجة وتظهر للطالب فى شكل درجات ونسبة مئوية وأيضا موقفه ناجح من الدور الأول أو دور ثان وأيضا إذا كان راسبا فى ثلاثة مواد بأكثر سيبقى للإعادة كما أنه من المقرر أن تظهر النتيجة للطلاب قبل المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المقرر فيه إعلان نسب النجاح وأسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة.







تنسيق الجامعات 2024

موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق

اخبار مصر

البحث العلمى

تنسيق المرحلة الأولى

كليات الشعبة العلمية

اختبارات القدرات

اختبارات القدرات 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط سريع لنتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

لينك سريع لنتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

الآن نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة 2024

الموقع الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2024

موقع نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة